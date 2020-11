WhatsApp podrà accedir als missatges d'un xat si un usuari el denuncia

WhatsApp ha introduït de forma limitada una funció que permet a la companyia accedir als missatges d'una conversa entre usuaris o d'un grup si un d'ells denuncia a un altre contacte. Actualment, quan un usuari reportava a un altre en WhatsApp, l'aplicació elaborava un informe considerant factors com si el número de telèfon és nou o ja havia rebut denúncies.No obstant això, no podia accedir a les converses, encriptades d'extrem a extrem. Ara, WhatsApp ha actualitzat la seva última beta per a mòbils amb sistema Android (la versió 2.20.206.3), en què ha introduït la possibilitat de verificar les denúncies dels usuaris accedint a una còpia de part del contingut dels xats, com informa el portal wabetainfo.L'aplicació no accedeix per si sola al contingut dels missatges, sinó que són els usuaris els que l'han d'autoritzar l'accés a una còpia dels missatges recents quan reporten a una altra persona. La característica està present tant per xats individuals com per a grups i per a la versió d'empreses WhatsApp Business.Quan l'usuari tria l'opció de reportar un contacte, WhatsApp mostra una finestra de confirmació en què informa que accedirà a "els missatges més recents" d'aquesta persona, si segueix amb la denúncia. També dóna l'opció de bloquejar el contacte denunciat i eliminar els seus missatges de xat, com ja succeïa actualment. La funció es troba present solament en l'última beta de WhatsApp per Android, ja de moment encara no ha arribat a la versió estable de l'aplicació distribuïda en els canals oficials.