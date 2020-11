Alerta europea per controlar les granges de visons per una mutació de la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El Centre Europeu pel Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha reclamat reforçar els controls a les granges de visons per evitar la propagació una mutació de la Covid-19 sorgida a Dinamarca.En concret, ha demanat que es prenguin mesures en aquest tipus de granges per tal d'impedir que la mutació passi als humans. L'ECDC tem que si aquesta variant de la Covid-19 es propaga en massa, es podria posar en risc l'efectivitat de la vacuna.Tanmateix, admet que hi ha "incertesa" sobre aquesta mutació i que cal investigar millor les seves repercussions per a la salut pública. A Dinamarca ja es van sacrificar 17 milions de visons per evitar-ne la propagació.

