Descobreixen un gen ocult del coronavirus, clau per entendre com combatre'l

Nova troballa científica per entendre millor la composició del SARS-CoV-2, el virus que provoca la malaltia de la Covid-19, i així poder combatre'l amb la màxima efectivitat possible. Un grup d'investigadors del Museu Americà d'Història Natural ha descobert un gen ocult en el genoma de la malaltia que ha provocat la pandèmia mundial actual. Aquest nou gen ha estat identificat i anomenat ORF3d, i fins ara havia estat ocult, segons explica l'estudi nord-americà, de tots els estudis sobre el coronavirus. En l'article publicat a la revista elife on expliquen la troballa , el bioinformàtic Chase Nelson -qui dirigeix la investigació- ha informat sobre aquest nou "gen superposat", ocult en una cadena de nucleòtids gràcies a com se superposen les seqüències codificades d'altres gens. Nelson afirma que el SARS-CoV-2 és un dels virus amb els codis ARN més llargs que es coneixen fins ara i que per això no sorprèn que encara quedés informació per a ser descoberta.Ell mateix explica que els virus en general són propensos a tenir gens superposats, difícils d'identificar, ja que els sistemes d'escaneig genètic, programats per identificar gens individuals, solen passar-los per alt. Tot i la troballa, els investigadors avisen que encara s'ha de determinar quina és la funció específica del nou gen, però el grup de científics adverteixen que el fet de no haver-lo trobat abans "suposa un punt cec greu en el coneixement del virus".