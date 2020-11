El govern espanyol redueix de 0,96 a 0,72 euros el preu màxim de les mascaretes quirúrgiques

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol ha acordat aquest dijous disminuir el preu màxim de venda de les mascaretes quirúrgiques i fixar-lo en 0,72 euros. A través de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIMP), la Moncloa rebaixa així un 25% el preu màxim, fixat fins ara en 0,96 euros.L'objectiu, tal com informa l'executiu, és que la ciutadania pugui accedir en condicions "econòmiques no abusives" al producte sanitari d'obligat ús durant la pandèmia. El preu, amb un IVA inclòs (21%) i l'impost de recàrrec equivalent, es revisarà "amb la periodicitat que la vigilància dels preus del mercat requereixi".La CIMP va acordar el preu màxim de venda al públic en 0,96 euros el mes d'abril passat, a l'inici de l'epidèmia. La comissió, però, ha fixat el nou preu màxim en 0,72 euros "després de revisar els preus de mercat actuals", tant a les farmàcies com en venda en línia amb l'objectiu de "garantir la lliure competència" per sota d'aquest preu màxim fixat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor