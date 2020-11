Google Fotos deixarà de guardar imatges il·limitades de manera gratuïta a partir del juny de 2021

Google Fotos ha anunciat un canvi en la seva política d'emmagatzematge d'il·limitat en alta qualitat, per la qual a partir de juny de 2021 els usuaris que superin els 15 gigues de límit que ofereix el compte de Google hauran de tenir una subscripció a Google One.La companyia tecnològica busca conjugar la millora del servei que ofereix amb Fotos i la creixent demanda dels usuaris, i per això ha decidit posar fi a l'emmagatzematge il·limitat d'arxius d'alta qualitat en aquest servei. No obstant això, hi ha d'haver alguna excepció.Per exemple, les fotografies o vídeos d'alta qualitat que els usuaris hagin pujat abans de la data límit "no comptaran en l'emmagatzematge de 15 gigues" i, per tant, "es consideraran gratuïts i exempts del límit d'emmagatzematge", informa Google al seu bloc.Els canvis tampoc afectaran les fotos i els vídeos que l'usuari pugi en qualitat original, ja que "continuaran comptant en els 15 gigues d'emmagatzematge gratuït en el compte de Google", matisa la companyia. Sí que suposaran una excepció aquells arxius d'alta qualitat que els usuaris de telèfons Pixel guardin a Fotos. La companyia indicarà als usuaris mitjançant una notificació enviada a l'app i al correu de Gmail si s'acosten al límit d'emmagatzematge gratuït.