Moderna, a les portes de donar els resultats de la seva vacuna

We just announced that we have completed case accrual for the first planned interim analysis of mRNA-1273, our mRNA vaccine against COVID-19. Read more: https://t.co/u2rcr5HjVA pic.twitter.com/Ygrlftfxou — Moderna (@moderna_tx) November 11, 2020

La biotecnològica Moderna ja ha acumulat totes les dades que necessitava sobre l'assaig clínic de la seva vacuna -anomenada mRNA-1273- per poder-ne publicar els resultats. Així, la companyia nord-americana ha anunciat que en qüestió de dies es donarà informació sobre l'eficàcia del seu producte.L'estudi de Moderna es va posar en marxa el juliol amb la col·laboració de 30.000 voluntaris. A la meitat se'ls va administrar la vacuna, i a l'altra meitat, no. La companyia necessitava que 53 dels voluntaris es contagiessin de coronavirus per analitzar de quin grup eren i confirmar així l'eficàcia -o no- de la vacuna.En cas d'obtenir uns bons resultats, aquesta seria la segona vacuna nord-americana que es mostra eficaç en la lluita contra la Covid-19, després que Pfizer i Biontech afirmessin que la seva funciona en més d'un 90% dels casos.Precisament la notícia de Pfizer podria ser bona per la vacuna de Moderna. I és que, segons l'expert nord-americà Anthony Fauci, l'epidemiòleg de referència dels Estats Units al qual Trump va titllar d'"idiota", Moderna "té un ARNm gairebé idèntic". Així, Fauci ha assegurat al Financial Times que "esperem veure un resultat similar i, si ho fem, tindrem dues vacunes en joc".Fauci fins i tot s'atreveix a fer un pronòstic sobre l'eficàcia que podria oferir la vacuna de Moderna: "Realment em sorprendria si no veiéssim un alt grau d'eficàcia. Pot ser del 90, el 89 o el 96%, però estic bastant segur que serà alt".

