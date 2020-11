El País Valencià suspèn totes les cirurgies i intervencions quirúrgiques sense ingrés previ

Els hospitals del País Valencià tornen a notar la saturació a tots els nivells per culpa dels efectes del coronavirus. Segons explica À Punt , la majoria ja estan reduint i desprogramant intervencions per focalitzar tots els recursos clínics possibles a tractar pacients greus amb Covid-19 i multiplicar els llits d'UCI. L'increment exponencial de contagis ha tornat a posar contra les cordes el sistema d'hospitals valencians.Segons la Conselleria de Sanitat Universal de la Generalitat Valenciana, la majoria dels centres han activat ja tots els seus plans de contingència per intentar frenar aquesta tendència de pressió hospitalària. Totes les intervencions quirúrgiques programades queden suspeses i només es realitzaran les urgents, les oncològiques o aquelles que es produeixin després d'un ingrés a l'hospital.