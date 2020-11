Netflix «proposa» a Mainat fer una sèrie sobre la seva vida: «Donaria per 10 temporades»

A veure, per on començo? — Josep M. Mainat (@MainatJM) November 12, 2020

Així a ull, calculem que donaria per 10 temporades, remake i adaptació americana. Ah, i el musical, el musical que no falti. pic.twitter.com/pIWsP4XTKL — Netflix España (@NetflixES) November 12, 2020

El cas sobre l'intent d'assassinat de Josep Maria Mainat seria material d'or per a una sèrie de televisió o un documental sobre la crònica negra de tota la investigació. I així mateix ho pensa el mateix Mainat... i la podria fer Netflix. La plataforma estrella de contingut en streaming ha iniciat una delirant conversa amb el productor i excantant arran d'una piulada on demanaven als seus seguidors "per què haurien de fer una sèrie sobre la seva vida". Mainat ha sortit el pas amb una resposta irònica.La xarxa ha reaccionat amb humor a la resposta de Mainat i li ha seguit el joc, proposant diverses temàtiques, repartiment i fins i tot el títol de la sèrie. La sorpresa ha arribat quan el mateix Netflix ha respost en català a Mainat, amb una captura del menú de la plataforma on s'hi pot veure una producció fictícia, i "proposant-li" fer-la.Molta gent ha aplaudit la conversa entre els dos i ha destacat la resposta en llengua catalana de la plataforma, que fins i tot ha posat el títol de la sèrie fictícia en català: El cas Mainat. És el primer cop que fan una piulada en llengua catalana, fet que han aprofitat molts usuaris per reclamar la incorporació de subtítols i doblatge en català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor