La Generalitat ultima un pla per flexibilitzar les restriccions a partir del 23 de novembre

El Govern alleujarà part de les restriccions per frenar la propagació del coronavirus. Però no serà de forma immediata sinó a partir del 23 de desembre i en un procés de "desescalada progressiva", en paraules de la consellera de Salut, Alba Vergès. El debat al Govern ha estat intens abans de la reunió del Procicat d'aquest dijous al matí en què s'ha comunicat la pròrroga de les mesures.El tancament de bars i restaurants es prorroga deu dies més, per tant, com també la prohibició d'obrir centres esportius, teatres i cinemes. Superats aquests deu dies, s'optarà per flexibilitzar restriccions, especialment en activitats a l'aire lliure i sempre que els indicadors siguin positius.El pla del Govern -que també s'havia plantejat una ampliació de les restriccions de set dies- estableix que, si les dades epidemiològiques ho permeten, a partir del 23 de novembre puguin obrir-se les terrasses de bars i restaurants. Fonts governamentals consultades pertambé apunten la possibilitat que es reprengui l'activitat al sector cultural, així com les activitats esportives, preferentment en espais oberts. Aquesta és la intenció del Govern."Necessitem aquests deu dies", ha defensat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha reiterat que és necessari reduir el nombre de casos fins a arribar al llindar dels mil contagis detectats al dia; a més de continuar reduint la taxa de propagació del virus i l'ocupació de les UCI.Un sector que podrà reobrir des d'aquest dissabte és el dels centres d'estètica. Això sí, hauran de funcionar amb cita prèvia i sense poder atendre més d'un client alhora. El Procicat també ha introduït una limitació a 100 persones de l'afluència màxima als centres de culte, després que dissabte passat se celebrés la polèmica missa massiva a la Sagrada Família.La confirmació de la pròrroga de les mesures tanca les divergències que havien aparegut al Govern: Salut volia mantenir les restriccions mentre la conselleria d' Empresa proposava aixecar progressivament el tancament de la restauració i obrir al 50% les terrasses dels locals, només durant el migdia.El departament que encapçala Ramon Tremosa va rebre una resposta ràpida del Gremi de Restauració de Barcelona, que va aquest dimecres definir la idea com una "proposta de fireta". El sector exigeix obrir durant tot el dia, al 50% a l'interior del local i al 100% a la terrassa.Malgrat que Empresa ha pressionat públicament per obrir bars i restaurants en les últimes hores, Tremosa no ha participat aquest dijous al matí en la reunió amb el sector de la restauració que han mantingut la seva conselleria i el Departament de Salut, pensada per comunicar les intencions del Govern. Sí que hi era Alba Vergés. El conseller tenia un altre compromís a l'agenda.El Govern ha confirmat que continua en vigor el toc de queda nocturn de deu del vespre a sis del matí i el tancament perimetral de Catalunya. També es manté la prohibició de sortir del municipi durant els caps de setmana, des de les sis del matí del divendres. En aquest sentit, Sàmper ha informat que anit els Mossos van denunciar 62 persones per incomplir el toc de queda i que per primer cop no van denunciar cap establiment.Des del 16 d'octubre la policia catalana ha sancionat 10.449 persones per incomplir les restriccions, mentre que les policies locals han multat 13.575 persones. Pel que fa als establiments, els Mossos n'han multat 149, mentre que els cossos policials locals han sancionat 331 locals.Pel que fa a possibles canvis en les restriccions de mobilitat, Sàmper ha remarcat que el toc de queda es mantindrà durant "una temporada llarga"; si bé el Govern podria estudiar canvis pel que fa a la prohibició de sortir dels municipis durant el cap de setmana. Si l'expansió de la pandèmia es conté, ha explicat, es podria estudiar ampliar el perímetre al de la comarca, si bé no ha posat data per a aquest possible canvi. En qualsevol cas, ha dit, es mantindrà el tancament perimetral de Catalunya.

