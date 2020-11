Converteixen un búnquer de la Guerra Civil en refugi de ratpenats

Des del grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) s’està duent a terme estudis de com els voliacs, o ratpenats, poden ajudar a controlar la processionària del pi, actuant com a depredadors clau en el control integrat de plagues.Amb el suport del Servei de Gestió Forestal de la Generalitat i en el marc del projecte del Ministeri de Ciència i Innovació ForRes (RTI2018-098778-B-I00, MICINN), s’està fent seguiments de les colònies de ratpenats que ocupen les caixes refugi instal·lades en diferents boscos de pinassa, estudis de la seva dieta, control de la fenologia de la processionària del pi, etc.Enguany, amb l’ajuda de l’Ajuntament de Clariana de Cardener, s’ha habilitat un refugi especial per a ratpenats en el búnquer situat al Pi de Sant Just (Solsonès). Aquests darrers mesos (estiu i tardor) s’han controlat les espècies que utilitzen el búnquer i s’ha vist la importància que pot tenir aquest espai per aquests mamífers.De moment, l’han utilitzat el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), el ratpenat gris ibèric (Myotis escalerai), el ratpenat gris itàlic (Myotis crypticus) i l’orellut daurat (Plecotus auritus).Amb aquesta acció directa de conservació, s’ha donat més valor patrimonial a un element amb interès històric i humà, com és aquest búnquer de la Guerra Civil, que ara també donarà servei a la natura i refugi a la seva fauna.Des del CTFC es farà el seguiment de les espècies i l’evolució de les colònies de ratpenats. Es demana a la població visitant que sigui respectuosa i que es visiti el búnquer en silenci, per destorbar el mínim possible als seus habitants.

