«De tapes a casa»: la ruta gastronòmica a Barcelona en temps de pandèmia

Establiments participants a “De tapes a casa”

Sobre Estrella Damm i la gastronomia

Algunes de les creacions que es podran degustar són les braves de patata gallega, cuinades al forn, amb salsa d’Albert Adrià i un allioli lleuger, que ofereix Casa de Tapas Cañota; els porros escalivats amb vinagreta de cendra i formatge Idiazábal que presenta La Mundana; l’steak tàrtar amb quenelle de foie i fruits secs que es podrà trobar al menú d’Aspic, o l’entrepà de calamars amb pa del Forn Sant Josep, maionesa de tinta de calamar i maionesa clàssica amb què participa Entrepanes Díaz, entre altres.Una exquisida explosió de sabors per maridar amb Estrella Damm que captivarà tots els paladars i permetrà convertir casa vostra en el millor restaurant de tapes de la ciutat.Arume Granja Petitbo.Aspic La Mundana.Bistrot Levante La Tere Gastro Bar.Bronzo Bar e Cucina Lolo Més que Vins.Casa de Tapas Cañota Passeig.El Chigre 1769 Restaurantes Hofmann.El Filete Ruso Ventuno.El Nacional Barcelona Via Granados.Els Pinxus Viana.Entrepanes Díaz Xanc i Meli.A causa de la situació actual, pot ser que aquesta informació pateixi lleugeres modificacions. És per això que es pot seguir tota l’actualitat de “De tapes a casa” al web detapesacasa.com i a través de les xarxes socials, amb elEl vincle històric d'Estrella Damm amb la gastronomia es tradueix en una aposta constant per les millors propostes nacionals i internacionals, amb l'objectiu d'activar l’hostaleria amb activitats gastronòmiques de qualitat. Així neixen, per exemple, les rutes de tapes, presents a ciutats com Barcelona, Madrid, Miami o Lisboa, així com jornades gastronòmiques de productes únics, com el bacallà o l'arròs.