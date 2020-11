Un jutge ordena l'Ajuntament de Sant Cugat a retirar el llaç groc i la pancarta de suport als presos polítics

El jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona ha ordenat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que retiri "immediatament" el llaç groc i la pancarta amb la inscripció "llibertat presos polítics' de la façana de l'Ajuntament.El grup municipal de Ciutadans ho va denunciar el 2018 perquè entenia que aquests elements "vulneren el principi de neutralitat" de l'administració. El jutge entén que la pancarta i el llaç expressen el suport a una determinada ideologia política i retreu que l'Ajuntament utilitzi l'edifici municipal per fer "reivindicacions partidistes".La sentència no és ferma i ara l'Ajuntament té quinze dies per recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

