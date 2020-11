Oriol Mitjà aplaudeix l'estratègia d'Ayuso: «M'agradaria més treballar a Madrid, avui»

"Ayuso ha llençat una estratègia de testeig massiu i li està donant resultat, sense haver de tancar l'economia". Ho explica @oriolmitja a #PlantaBaixaTV3



Oriol Mitjà ha elogiat aquest dijous al Planta Baixa de TV3 l'estratègia d'Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid, on s'han implementat amb força els tests d'antígens per detectar els positius a la població.En aquest sentit, l'investigador ha afirmat que "ho està fent bé", ja que la seva estratègia "li està donant resultat sense haver de tancar l'economia". Mitjà explica que el govern de la Comunitat de Madrid "va comprar 5 milions d'unitats a 4,50 euros, es va gastar 22 milions". Detalla que "va començar pels barris més afectats -els que tenen una renda més baixa- i ara on hi ha una mica de Covid és als barris més benestants, on fa el testeig aquesta setmana".En comparació amb Catalunya, Mitjà s'ha mostrat contundent a l'hora d'assenyalar que s'hauria d'actuar com fa Madrid: "Salut posa tota una sèrie de pegues burocràtiques, per això dic jo que m'agradaria més treballar a la Comunitat de Madrid, avui". Afegeix que "fan una mena d'argumentacions que s'hauria de superar de forma ràpida".Encara sobre els antígens, Mitjà ha afirmat que "permetrien accelerar el procés de desescalada" i serien el primer pas per reobrir "bars, restaurants, esports, gimnasos..." creant "entorns segurs", sempre en combinació amb la higiene de mans, la distància social i l'ús de mascareta.

