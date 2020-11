Els agents que van detenir Oukabir diuen que «estava a la defensiva» i insistia en la seva innocència

Els agents que van detenir Driss Oukabir, un dels acusats al judici pels atemptats del 17 d'agost del 2017, han explicat a l'Audiència Nacional que estava caminant a 200 metres de la comissaria de Ripoll quan en veure els agents "va començar a dir 'jo no he fet res'", després "va fer dos o tres passos enrere i estava molt a la defensiva" i en pensar que podia marxar els mossos van posar-li les manilles "fent força per agafar les mans perquè no col·laborava".Oukabir, que hauria llogat alguna de les furgonetes i mantingut una presència habitual a la casa d'Alcanar, tenia com a contrasenya del mòbil "Al·là és gran" en àrab, segons han explicat els investigadors, un element que pel jutge és "una qüestió de creença" no rellevant."Li vam dir que aixequés les mans i la samarreta i es tombés a terra i no reaccionava. El vam tombar a terra perquè no feia cas i per seguretat", ha explicat una agent a la tercera sessió del judici. "Estava sorprès de veure’ns", ha indicat l'agent, que ha apuntat que no es va dirigir als mossos per entregar-se, tot i que el van trobar a 200 metres de la comissaria, al Passeig de la Farga Catalana de Ripoll.Aquest agent ha explicat que van ser ells que el van anar a buscar després de rebre l'avís d'una persona que l'havia vist caminant. Un dels mossos ha explicat que ja coneixia a Oukabir d'haver-lo detingut per un altre assumpte pocs dies abans. Els agents també han dit que no havia patit lesions."Si em tornen a posar a la presó per una cosa que no he fet juro que mataré als agents que m’han detingut i als seus fills". Aquestes són les paraules que hauria pronunciat "quatre o cinc vegades" Driss Oukabir. L'agent que el va custodiar de les sis del matí a les sis de la tarda del 18 d'agost, ha explicat que Oukabir va especificar que es referia a "l'agent ros amb ulls blaus i l'agent calb amb ulleres", unes descripcions que es corresponen amb els agents que el van detenir, segons ha indicat. Ha explicat que va notificar els fets el mateix 18 d'agost, però no va ser fins al 29 d'agost que li van ordenar que redactés la minuta.El jutge s'ha mostrat enfadat quan li han dit que un dels agents no declararia perquè estava de baixa. "Quan jo dic una cosa es fa", ha expressat, lamentant que no intervingués per videoconferència. "Hauria de venir, aquí és testimoni, no fa de policia", ha dit. Tampoc ha assistit un altre testimoni que ha donat positiu per covid-19.A la sessió d'aquest dijous també han declarat els agents que van prendre declaració a Mohamed Houli Chemlal, el detingut que hauria comprat i elaborat explosius i que va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar. Tots han dit que va respondre a totes les preguntes, que va donar els noms d'alguns dels membres de la cèl·lula, però que no va aportar dades noves i que es va contradir en alguns moments.

