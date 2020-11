El SEM allarga un any el contracte del 061 amb Ferrovial

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha prorrogat per un any més el contracte del 061 amb Ferrovial, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat a l'ACN fonts del SEM. Des del Govern ho desvinculen totalment de la polèmica amb els rastrejadors, ja que es tracta de dos contractes diferents.El del 061 va entrar en vigor l'1 d'octubre del 2018, amb una durada prevista de 4 anys, dos fixos i dos més a través de dues pròrrogues d'un any. La que s'ha aprovat ara és la primera d'aquestes dues pròrrogues perquè es considera que el servei funciona correctament.

