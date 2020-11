VÍDEO Primera víctima al judici del 17-A: «No soc al 100% la persona que era abans»

Un primer testimoni presencial de l'atropellament massiu de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017 ha declarat a la tercera sessió del judici a l'Audiència Nacional aquest dijous. Es tracta de Carmen Judith Romero, ferida a l'atemptat i personada com a acusació particular, que ha explicat com l'ha afectat. "No soc al 100% la persona que era abans", ha dit. Romero ha explicat que encara no ha tornat a trepitjar la Rambla, tres anys després, i que encara pren medicació.Treballava a un hotel de la Rambla i després de l'atemptat va estar mesos sense treballar ni sortir de casa. "Em va canviar molt la vida", ha dit responent al seu advocat, i ha explicat que el judici l'ha fer "reviure" els fets la qual cosa l'ha afectat. Romero ha explicat que estava amb una amiga a punt de creuar la Rambla, quan la furgoneta conduïda per Younes Abouyaacoub, es va precipitar cap a elles. L'amiga amb qui estava va resultar ferida al cap per la furgoneta.La testimoni va ser ferida a la mà i al peu i va ser atesa posteriorment a un CAP. També ha necessitat atenció psicològica i psiquiàtrica. "Jo era una persona sana, no tenia nervis ni res", ha dit, i ha relatat com encara té "pànic" de la Rambla. L'acusació particular ha reclamat el dret a ser indemnitzada. "A poc a poc anava oblidant, alguna cosa que tinc dins, en venir aquí ho he reviscut", ha explicat, visiblement afectada. No s'han vist imatges del testimoni, però ha declarat amb la veu trencada.

