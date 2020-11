Les noies consumeixen més alcohol de forma excessiva que els nois: un 38% vers un 30%

Les noies a l’Estat consumeixen alcohol de forma excessiva més sovint que els nois: un 38% vers un 30% respectivament. Aquest "consum intens" implica beure cinc o més begudes en una sola ocasió. A Espanya, la diferència de consum segons el gènere és significativa: les noies consumeixen més alcohol que els nois.Tot i que els estudiants espanyols no divergeixen gaire de la tendència europea, sí que ho fan en l'ús d’Internet. Els joves estan connectats a les xarxes entre 4 i 5 hores diàries, per sobre de la mitjana europea, que acostuma a estar entre les 2 i 3 hores al dia. "L'ús excessiu del joc o d'Internet pot crear problemes als joves", avisa en declaracions a l'ACN Julian Vicente, l'expert que ha liderat l'últim informe del Projecte europeu d'enquestes escolars sobre l'alcohol i altres drogues (ESPAD), que ara també inclou aquestes addiccions.L’estudi revela que a Europa, s'ha detectat una disminució del consum d'alcohol i cigarrets entre els joves de 15 i 16 anys, tot i que preocupa el consum de cànnabis d'alt risc, els medicaments amb recepta i les noves substàncies psicotròpiques.L'informe, publicat en col·laboració amb l'Observatori Europeu de les Drogues i Toxicomanies (EMCDDA), es basa en una enquesta del 2019 realitzada a estudiants d'entre 15 i 16 anys de 35 països europeus, entre ells Espanya. L'objectiu és estar al dia de les conductes de risc emergents entre els joves d'Europa.En l'únic aspecte que els estudiants espanyols es desmarquen de la mitjana europea, per excés, és en l'ús de les xarxes socials: passen connectats entre 4 i 5 hores diàries, mentre que la mitjana a Europa és d'entre 2 i 3 hores.Els patrons de consum han canviat durant els anys i "ara són molt més semblants" entre nois i noies, diu l'informe. A escala estatal, però, hi ha diferències significatives de gènere que sí que es desmarquen de les tendències europees.A l'Estat, les noies consumeixen més alcohol que els nois. En xifres, un 19% de noies vers un 14% de nois s'han emborratxat en l'últim mes. A més, les noies consumeixen de forma excessiva més sovint que els nois, bevent cinc o més begudes en una sola ocasió. Un 38% de les noies diuen haver-ho fet, mentre en el cas dels nois és un 30%.El consum de cigarrets també és més alt en noies que en nois: un 11% de les noies i un 7,2% dels nois. En països com Bulgària, Eslovàquia, Hongria i Suècia hi ha dades semblants.El consum de begudes alcohòliques entre els adolescents europeus continua sent elevat: una mitjana del 79% dels estudiants declaren haver-ne consumit al llarg de la seva vida, i gairebé la meitat admet haver-ho fet en l'últim mes. De totes maneres, ha descendit de forma constant amb nivells més baixos ara que el 2003, on van arribar a màxims de 91% i el 63%, respectivament.Si bé aquesta disminució també s'ha notat a Espanya, el científic de l'OEDT, Julian Vicente, dubta que es pugui reduir gaire més. "En països com Espanya, on la convivència i la vida nocturna és molt alta, no sé si s'aconseguirà rebaixar més el consum d'alcohol, però cal fer el que calgui perquè disminueixi", alerta Vicente.Una tendència positiva també respecte al consum de tabac entre els joves, que s'ha reduït exponencialment. "És la disminució més clara i marcada", apunta Vicente. "És gràcies als programes d'educació i limitació de l'accés del tabac, així com de la conscienciació dels danys que pot provocar a llarg termini", afegeix. A banda, però, ha augmentat el consum de cigarrets elèctrics.A part, a l'Observatori Europeu de les Drogues preocupa el consum entre els joves del cànnabis d'alt risc, que és la droga il·legal més consumida pels escolars, així com dels medicaments amb recepta i les noves substàncies psicotròpiques.

