Madrid s'ofereix per tenir el magatzem central de la vacuna a l'Estat

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofert aquest dijous el nou macro-hospital que ha construït per a pacients del coronavirus com a magatzem central de la vacuna a l'Estat.Duran la seva intervenció al ple de l'Assemblea de Madrid, Ayuso ha destacat que l'hospital està prop de l'aeroport de Barajas i està "en condicions òptimes" per ajudar a combatre la pandèmia.

