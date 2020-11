Sánchez supera el primer assalt pels pressupostos però haurà de triar entre ERC i Cs

Altres notícies que et poden interessar

Els pressupostos han superat el primer round. Era previsible perquè ni ERC ni Ciutadans havien presentat esmenes a la totalitat i les registrades per PP, Vox, Junts, CUP, BNG, CC i Foro Asturias no han obtingut prou suports aquest dijous al Congrés. Però això no vol dir que el govern espanyol tingui un camí plàcid per a aprovar-los aquest desembre. S'esbossen a partir d'ara tres setmanes de periple negociador en què el president Pedro Sánchez haurà d'escollir: o la majoria de la investidura o una nova aritmètica amb Ciutadans. Aquesta és la principal conclusió que s'extreu del debat de les esmenes, on s'ha constatat que el posicionament dels actors clau continua enquistat. ERC i Ciutadans mantenen el veto creuat. Però també Podem, que en les darreres hores ha ordit l'acord amb Bildu per foragitar el partit taronja , ha recordat al PSOE que considera que és incompatible que uns comptes amb segell d'esquerres apleguin el vot afirmatiu del partit taronja. Ni els de Gabriel Rufián ni els d'Inés Arrimadas s'han autodescartat de la negociació. Al contrari, han deixat clar que volen jugar la partida fins al final. I a aquesta carta s'aferra la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per no abandonar la seva aspiració de fer prosperar els comptes mirant a dreta i a esquerra."S'han de superar els vetos creuats". És el missatge que ha tornat a llançar Montero a l'hemicicle tant als seus socis de coalició de Podem com a ERC. La dirigent socialista ha deixat clar que no donarà el seu braç a tòrcer. O almenys no per ara. "Davant d'un moment extraordinari, cal una resposta inèdita", ha insistit tot exhibint que manté inamovible la seva voluntat d'acordar els comptes tant amb la majoria de la investidura com amb el partit d'Inés Arrimadas.La resposta de la ministra ha estat precedida dels discursos del portaveu de Podem, Pablo Echenique, i del d'ERC, Gabriel Rufián, que han tornat a insistit que Ciutadans és "incompatible amb l'esquerra". El primer, ha deixat anar amb ironia si Arrimadas serà capaç d'aprovar uns comptes "socialcomunistes" i ha acusat la líder de Cs de tenir "el mateix discurs de Vox". El segon, ha avisat que uns comptes per "salvar" la gent no es pot conjugar amb la ideologia d'un dels partits de la "foto de la plaça Colón".Per molta resistència que el PSOE demostri a escollir entre dreta i esquerra, Ciutadans també l'ha pressionat en aquest sentit. "Som l'antítesi a les concessions als independentistes. Arriba l'hora de la veritat, vostès hauran d'escollir entre la moderació econòmica de Cs i la radicalitat econòmica i les cacicades d'ERC i de Bildu", ha assegurat Arrimadas, que ha tornat a insistit en la retirada de l'esmena que elimina de la llei de llengües el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana.Tant ERC com Ciutadans no s'han retirat de la cursa negociadora malgrat haver-se tornat a declarar com a incompatibles. A més de respondre al govern espanyol que considerar-se incompatible amb Ciutadans "no és un veto si no que és "autodefensa", Rufián també s'ha concentrat en contrastar l'estratègia del seu grup amb la de JxCat, que ha presentat una de les esmenes a la totalitat als comptes que es votaran aquest dijous i que, previsiblement, no prosperaran.El dirigent republicà ha recordat una bateria de dades sobre la desigualtat i la pobresa que afecten la ciutadania de Catalunya i ha acusat Junts de ser "terriblement irresponsable" per negociar els comptes: "ERC no és menys independentista per defensar i combatre tot això". El republicà ha insistit, davant d'aquells que associen els republicans al vot "gratis" que "això és el Congrés i no el Majestic o la Diputació de Barcelona", en referència a l'acord que va fer Convergència amb el PP de José María Aznar i al pacte de JxCat amb el PSC per governar la Diputació de Barcelona.Rufián ha assegurat que els pressupostos contemplen una "inversió social inèdita" per a Catalunya, però ha advertit que això no vol dir que ERC voti a favor dels pressupostos. Especialment perquè en la darrera dècada el govern espanyol ha incomplert allò pressupostat amb un baix nivell d'execució en matèria d'infraestructures. "Queden tres setmanes. Les negociacions se suen, no es tuitegen", ha dit. Montero, per la seva banda, ha replicat que "no hi ha cap partida" que motivi un vot en contra dels republicans als comptes, el mateix argument que ha utilitzat per demanar a Ciutadans que es mantingui en la negociació.

