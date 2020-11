El Govern prorroga deu dies més el tancament de bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha decidit mantenir gran part del paquet de restriccions per frenar la propagació del coronavirus. D'aquesta manera, el tancament de bars i restaurants -la mesura més rellevant- es prorrogarà deu dies més. El Departament de Salut ha imposat la tesi defensada durant la setmana de mantenir bona part de les mesures del pla de xoc fins al 23 de novembre. Superats aquests deu dies, s'optarà per flexibilitzar restriccions, especialment en activitats a l'aire lliure i sempre que els indicadors siguin positius. El debat al Govern ha estat intens abans de la reunió del Procicat d'aquest dijous al matí.De la mateixa manera que els locals de restauració continuaran tancats -ja s'ha comunicat al sector-, es prorroguen les limitacions d'activitat de gimnasos, cinemes i teatres, que tampoc podran obrir en els pròxims dies, tal com ha avançat el programa Planta Baixa de TV3 i ha confirmat. Els centres d'estètica, en canvi, podran recuperar el funcionament, amb certa normalitat, de forma immediata.El pla del Govern estableix que, si les dades epidemiològiques ho permeten, a partir del 23 de novembre puguin obrir-se les terrasses de bars i restaurants. Fonts governamentals consultades per aquest diari també apunten la possibilitat que es reprengui l'activitat al sector cultural, així com les activitats esportives, preferentment en espais oberts. Aquesta és la intenció del Govern.La confirmació de la pròrroga de les mesures tanca les divergències que havien aparegut al Govern: Salut volia mantenir les restriccions mentre la conselleria d' Empresa proposava aixecar progressivament el tancament de la restauració i obrir al 50% les terrasses dels locals, només durant el migdia. El departament que encapçala Ramon Tremosa va rebre una resposta ràpida del Gremi de Restauració de Barcelona, que va aquest dimecres definir la idea com una "proposta de fireta". El sector exigeix obrir durant tot el dia, al 50% a l'interior del local i al 100% a la terrassa.Malgrat que Empresa ha pressionat públicament per obrir bars i restaurants en les últimes hores, Tremosa no ha participat aquest dijous al matí en la reunió amb el sector de la restauració que han mantingut la seva conselleria i el Departament de Salut, pensada per comunicar les intencions del Govern. Sí que hi era Alba Vergés. El conseller tenia un altre compromís a l'agenda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor