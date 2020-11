Un brot de Covid-19 a una residència del Pla d'Urgell afecta una vuitantena de persones

Altres notícies que et poden interessar

Un brot de Covid-19 detectat a la residència de Bellvís (Pla d'Urgell) ha afectat 67 dels 84 usuaris de l'equipament, a més d'onze treballadors, segons han confirmat fonts del Departament de Salut. La majoria d'ells són asimptomàtics i la resta presenten símptomes lleus.Els casos es van localitzar arran d'un cribratge dut a terme després que dos dels empleats del centre donessin positiu i ara per ara tots els residents es troben aïllats a les seves habitacions, segons han explicat des del centre geriàtric.Pel que fa a la residència de la tercera edat Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell, un altre brot afecta sis usuaris i a un treballador. A més, hi ha tres persones aïllades per ser contactes estrets d'aquest, segons ha indicat Salut.El brot de la residència de la capital de l'Alt Urgell també s'ha localitzat arran d'un cribratge dut a terme després que un dels seus empleats donés positiu. El centre compta amb una vuitantena de residents i els afectats de Covid-19, tots ells asimptomàtics, es troben en una zona aïllada de l'equipament, tal com han informat des de la Llar de Sant Josep.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor