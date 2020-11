L'OMS avisa que cap país està preparat per conservar la vacuna de Pfizer

Altres notícies que et poden interessar

Cap sistema de salut del món està preparat per cobrir les necessitats d'emmagatzematge i transport de la cadena de fred de dues de les vacunes contra la Covid-19 que actualment es troben a la tercera fase d'assajos clínics, entre elles l'anunciada aquest dilluns per Pfizer. Aquest és l'avís del sotsdirector de la secció panamericana de l'OMS, el doctor Jarbas Barbosa.En roda de premsa, Barbosa ha explicat que, de les deu vacunes en la tercera fase d'assajos clínics, dues utilitzen la nova tecnologia "d'usar material genètic del virus" i que no hi ha cap altra vacuna utilitzada en el món que comparteixi aquestes característiques."Cap sistema de salut del Carib, Amèrica de Sud, els Estats Units ni Europa està preparat per tenir aquestes vacunes perquè per a això es necessita un emmagatzematge a -70 ºC. Si els països volen utilitzar aquesta vacuna s'hauran de preparar". En canvi, el doctor afirma que "les altres vuit vacunes que estan en fase 3 sí que es poden gestionar en les cadenes de fred que trobem avui a qualsevol país".Amb tot, Barbosa especifica que quan la vacuna arriba als hospitals no cal que es trobi a -70 ºC, ja que es pot emmagatzemar entre 2 ºC i 8 ºC durant un període de fins a cinc dies. "El problema es troba als magatzems centrals i en el transport, i aquí hi ha d'haver una inversió, però aquest és un desafiament per a tothom ja que per primera vegada tindrem vacunes amb aquestes característiques disponibles", ha concretat.En aquest sentit, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofert aquest dijous el nou macro-hospital que ha construït per a pacients del coronavirus com a magatzem central de la vacuna a l'Estat. Destaca que l'hospital està prop de l'aeroport de Barajas i "en condicions òptimes" per ajudar a combatre la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor