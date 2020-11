El govern espanyol respon a ERC que el seu «sí» als pressupostos pot ser compatible amb el de Cs

Altres notícies que et poden interessar

"S'han de superar els vetos creuats". És el missatge que ha tornat a llançar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, tant a Podem com a ERC. L'endemà que Bildu hagi anunciat el seu sí als comptes, una operació ordida de la mà de Pablo Iglesias per foragitar al partit taronja de l'aritmètica negociadora, la dirigent socialista ha deixat clar que no donarà el seu braç a tòrcer. "Davant d'un moment extraordinari, cal una resposta inèdita", ha insistit tot exhibint que manté inamovible la seva voluntat d'acordar els comptes tant amb la majoria de la investidura com amb el partit d'Inés Arrimadas.La resposta de la ministra ha estat precedida dels discursos del portaveu de Podem, Pablo Echenique, i del d'ERC, Gabriel Rufián, que han tornat a insistit que Ciutadans és "incompatible amb l'esquerra". El primer, ha deixat anar amb ironia si Arrimadas serà capaç d'aprovar uns comptes "socialcomunistes" i ha acusat la líder de Cs de tenir "el mateix discurs de Vox". El segon, ha avisat que uns comptes per "salvar" la gent no es pot conjugar amb la ideologia d'un dels partits de la "foto de la plaça Colón".

