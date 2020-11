Els ingressats a l'UCI baixen per primer cop des del pic de la segona onada

CONTAGIS 309.740 (+3.775) INGRESSATS 2.687 (+12) UCI 583 (-14) DEFUNCIONS 14.886 (+141) Rt 0,87 (-0,01) RISC DE REBROT 595 (-16) Actualització: 12/11/2020

El risc de rebrot baixa 16 punts més en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 595, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, baixa a 0,87, i la incidència a 14 dies retrocedeix fins a 719 (era de 727 en l'anterior balanç).En paral·lel, s'han declarat 3.775 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 309.740 des de l'inici de la pandèmia. El 10,56% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.Pel que fa a les morts hi ha hagut un important repunt respecte aquest dimecres, amb 141 noves defuncions (ahir en van ser 5) que eleven el total a 14.886. Als hospitals hi ha 2.687 ingressats per Covid-19 (+12) i 583 a l'UCI (-14), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats. És el primer cop que els crítics baixen des d'arribar al pic de la segona onada.

