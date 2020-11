Apareixen restes humanes al cim de la Mola

Sorpresa majúscula al cim de la Mola. Un excursionista va topar aquest dimarts a la tarda amb diverses restes humanes antigues al costat del monestir del sostre del Vallès. Es tractaria d'un crani, una vèrtebra i altres ossos en evident estat fràgil de conservació.Tal com han confirmat els Mossos d'Esquadra ala persona que va fer la troballa va avisar al cos. S'hi va dirigir una patrulla, que va fer les comprovacions pertinents.Fonts policials expliquen a aquest mitjà que les restes estan sent analitzades per un metge forense, i confirmen que no hi ha indicis que criminalitat.

