Mor l'acompanyant d'un turisme en una sortida de via a la N-340 a l'Alt Penedès

L'acompanyant posterior d'un turisme ha mort a primera hora d'aquest matí en una sortida de via a la N-340 a Subirats (Alt Penedès). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha tingut lloc a les 6.23 hores al punt quilomètric 1224 en direcció Barcelona de la citada via.Per causes que s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha bolcat. A conseqüència del xoc ha mort la persona que viatjava a la part posterior i el conductor i l'acompanyant davantera han resultat ferits greus i han estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron i al de Bellvitge, respectivament. El sinistre ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa i es dona pas alternatiu.S'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i sis ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

