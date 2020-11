Joan Rosell es presentarà a la presidència del Barça

⚠️ CONFIRMAT! JOAN ROSELL ES PRESENTARÀ!

🎙️ @LaiaTudel:



➡️ Ho anunciarà entre dimarts o dimecres que ve



➡️ Serà una candidatura 'renovadora' perquè no es presenta ningú del passat



➡️ Pretén ser una llista transversal amb empresaris, sindicalistes i autònoms#OnzeE3 pic.twitter.com/4luZxQbwOM — Onze (@OnzeTv3) November 11, 2020

Joan Rosell, qui va ser el cap de la patronal espanyola durant els últims anys, la CEOE, es presentarà una candidatura a la presidència del Barça, segons ha avançat el programa Onze d'Esports3 . Ho farà entre dimarts o dimecres vinent.Rosell vol presentar una candidatura renovadora, amb ningú amb passat al club blaugrana, i pretén ser una llista transversal amb empresaris, sindicalistes i autònoms.Rosell fa efectiu així un somni que sempre ha tingut des de petit. Seguidor de tota la vida del Barça, amb el número de soci 8.000, té nou abonaments a la tribuna baixa del Camp Nou, i és un gran seguidor dels equips de futbol, handbol i bàsquet.Joan Rosell (Barcelona, 1957) va concloure a finals de 2018 el seu vuitè any al davant de la CEOE, l'entitat de la patronal espanyola. Anteriorment, havia presidit Foment del Treball. En el seu balanç, partidaris i detractors destaquen la seva capacitat per gestionar les divisions en el si de l'empresariat.Rosell és d'una família que havia impulsat el Banc de Madrid. Però les seves inquietuds han estat més a prop sempre de la política i el periodisme que de la gran empresa. De fet, va començar fent de periodista a Tele/Expres, diari mític dels anys de la Transició, on va entrar de la mà del seu oncle, Jaume Castell. La seva principal activitat professional és la presidència de Congost Plàstic, la principal empresa de la família, especialitzada en contenidors i cubetes . Però la gestió directa la porta la seva dona, Elisabeth Trallero.Congost Plastic va ser creada pel seu pare després que vengués Joguines Congost, l'anterior marca de la família. També presideix la filial espanyola de la italiana OMB, que es dedica a la gestió de residus urbans. Però Rosell no ha abandonat el sector joguines, ja que és accionista de Tecnitoys, el fabricant de Scalextric (on, per cert, també hi té participació la família Lara, de Planeta).Però en la seva carrera hi ha un nom decisiu: Joan Echevarria Puig, expresident de Nissan, a qui va ajudar quan Echevarria va fer una incursió en la política el 1980, encapçalant la candidatura de Solidaritat Catalana. Era una marca conservadora, apadrinada per l'Alianza Popular de Fraga que no es veia amb cor d'anar a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Echevarria no va entrar, però el lligam amb Rosell ja no es trencaria. De la mà d'ell, Rosell va accedir a la presidència d'Enher. Ha estat en consells d'administració de nombroses empreses, de Siemens Espanya a CriteriaCaixa, Port Aventura i Aigües de Barcelona. El que no se li pot negar a Rosell és mà esquerra per obrir-se pas pels passadissos de les grans organitzacions patronals. Abans de la CEOE, va ser president de Foment durant catorze anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor