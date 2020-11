VÍDEO Kilian Jornet deixa la xarxa sense respiració corrent per una cresta impressionant

Kilian Jornet ha tornat a impressionar tothom amb un vídeo que ha publicat a les xarxes socials on se'l veu corrent per una cresta afilada com un ganivet en unes muntanyes nevades a Noruega.El vídeo, en el qual se sent la respiració de Jornet, ha deixat sense paraules als seus seguidors. Ell, en canvi, gaudeix del risc: "Bona tarda gaudint crestes. Els dies comencen a ser curts a Noruega, així que hem d'anar ràpid per evitar les hores de foscor", comenta.El ceretà ha rebut comentaris de tot tipus després del vídeo. Alguns d'ells, dient-li que prenia massa riscos en aquestes accions. En aquest sentit, un usuari li ha preguntat si la seva mare "sap què estàs fent", al que ell ha respost ràpidament mostrant la reacció de la seva mare amb cors.

