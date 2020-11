El pressupost municipal de València s'eleva a 914 milions per fer front a la Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de València planteja per a 2021 un pressupost de 914.888.748,34 euros, superior en 16,5 milions (un 2% més) al de 2020 i pensat "per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica" derivada de la Covid i "donar compliment a l'acord marc de reconstrucció" de la ciutat a partir d'aquesta pandèmia signat per 31 dels 33 regidors de la corporació, tal com ha indicat l'alcalde, Joan Ribó, en la presentació dels comptes.Ribó, al costat del regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha afirmat que aquests números demostren que València està "perfectament" preparada per fer front a les conseqüències del coronavirus. Sanjuán ha afegit que no es retallaran esforços per a la crisi sanitària i que la sotragada econòmica serà "el més lleu possible". El regidor no descarta suspendre alguna taxa i deixa la porta oberta a canviar calendaris de pagament.El pressupost contempla 18,15 milions més en despeses corrents en bens i serveis i transferències per afrontar la crisi sanitària (5,43 milions), social (5,38 milions) i econòmica (7,34 milions).Tant l'alcalde com el titular d'Hisenda han apuntat que aquest és un pressupost "inicial", ja que hi ha partides que poden incorporar-s'hi en els propers mesos "via transferències d'altres administracions" o "romanents".L'alcalde ha comentat que els comptes recullen "la reducció constant" del deute municipal des de la seva arribada al govern de València, en un 60% (ha dit que es passarà de 750 milions el juny de 2015 als 297 amb què es preveu tancar el 2020) i consoliden "l'increment" en despesa social, suport als sectors productius i millora de serveis.

