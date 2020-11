El cap de Pfizer va vendre el 62% de les seves accions per 4,7 milions d'euros després de l'anunci de la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

El conseller delegat (CEO per les sigles en anglès) de Pfizer, Albert Bourla, es va desprendre del 61,8% de les accions en la companyia farmacèutica dilluns passat, coincidint amb l'anunci per part de laboratori sobre l'eficàcia de la vacuna contra la Covid-19 que desenvolupa al costat de Biontech, segons consta als registres de la Comissió del Mercat de Valors.El màxim executiu de Pfizer va vendre un total de 132.508 accions de la companyia a un preu unitari de 41,94 dòlars, la qual cosa equival a 5.560.000 dòlars (uns 4.710.000 euros). Després de l'operació, el conseller delegat de Pfizer manté de forma directa un paquet de 78.273 accions en la companyia, a més d'altres 3.539 de manera indirecta.El divendres anterior a l'anunci de Pfizer sobre els esperançadors resultats dels assajos de la seva vacuna, les seves accions havien tancat la sessió en 36,40 dòlars, més d'un 13% per sota del preu de venda de les accions de Bourla.Així mateix, els registres de la CNMV nord-americana confirmen també la venda per part de Sally Susman, vicepresidenta de Pfizer, d'un paquet de 43.662 accions a un preu unitari de 41,94 dòlars, el que equival a un total de 1.830.000 de dòlars (1,55 milions d'euros).Susman manté en la companyia una participació directa de 108.096 accions i controla de manera indirecta 708 títols més de Pfizer. L'operació estaria avalada per la regla 10b5-1 de el mercat de valors nord-americana, que fixa les condicions perquè els executius d'empreses cotitzades puguin operar sense infringir les normes sobre l'ús d'informació privilegiada.En aquest sentit, la companyia farmacèutica ha indicat que la transacció de Bourla havia estat autoritzada amb antelació el passat 19 d'agost, en el marc de el programa d'administració d'accions de la firma que permet la venda periòdica dels títols.

