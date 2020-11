Trilla posa en dubte la reobertura de la restauració: «L'ocupació a les UCI encara és molt alta»

Altres notícies que et poden interessar

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha considerat que el nombre d'ingressos i l'ocupació a les UCI "encara és molt alta". Ho ha dit en ser preguntat sobre si es donen les condicions per reobrir la restauració. En declaracions a Catalunya Ràdio , ha reconegut que aquesta és una decisió "complicada" i ha valorat que, en tot cas, seria "millor solució" reobrir les terrasses que no pas els interiors. Ha afegit que des del punt de vista sanitari, s'està "a la cua dels dies pitjors i queden setmanes de molta pressió als hospitals i als centres d'atenció primària".D'altra banda, ha considerat que el termini de 14 dies és l'adequat per revisar les mesures ja que el de 7 pot no donar prou marge per avaluar els efectes.

