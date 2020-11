Rescaten un cavall que queda atrapat boca amunt entre un arbre i un talús a Castellar

Després de tal·lar l'arbre, i amb ajut d'un veterinari local, #bomberscat hem baixat el cavall a un terreny pla de la vora on finalment l'hem pogut redreçar. El propietari se l'ha endut sa i estalvi. — Bombers (@bomberscat) November 11, 2020

Els Bombers han hagut de fer un peculiar rescat aquest dimecres a la tarda, amb l'actuació en uns terrenys de Castellar del Vallès, on havia caigut un cavall que havia quedat boca amunt entre una arbre i un talús.Tal com han detallat en una piulada, l'animal s'havia precipitat per una rasa i fruit de la mala caiguda ha quedat atrapat, sense marge de moviment per tornar-se a aixecar i sortir del reduït espai on havia quedat immobilitzat.Ha calgut tallar l'arbre per baixar el cavall a un terreny estable. Una tasca que ha comptat amb l'ajuda d'un veterinari local i així ha pogut sortir del lloc on estava atrapat. El propietari se l'ha endut sa i estalvi.Una incidència que s'ha traduït amb sis dotacions del cos que s'han desplaçat fins al lloc per alliberar l'animal.

