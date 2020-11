La Paeria centra el nou pressupost en la reactivació econòmica i l'atenció a les persones

El govern de la Paeria ha presentat aquest dimecres el projecte de pressupost per a l'any 2021 amb la intenció de ser un document que generi consens entre totes les forces del consistori. L'alcalde, Miquel Pueyo, ha estès la mà a les forces de l'oposició del consistori, a qui se'ls hi ha presentat uns números que posen l'accent en la reactivació de l’activitat econòmica i l’atenció a les persones, en un context econòmic i sanitari especialment difícil per la situació de les finances municipals i els efectes de la pandèmia de la Covid-19.El pressupost ascendeix a 167,2 milions d’euros, amb un lleuger increment d’un 1,78% respecte al de 2020, pel que fa als ingressos, mentre que en l’àmbit de la despesa es preveuen 163,7 milions d’euros. Es preveu així un superàvit a final d’any de 3,5 milions d’euros, en compliment del Pla Econòmic i Financer de sanejament, per compensar el romanent negatiu de la liquidació de l’any 2019.La Paeria està obligada ara per ara a fer-ho així, ha explicat la tinent d’alcalde de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, tot i que la voluntat del govern hauria estat de poder disposar d’aquests diners per invertir-los a la ciutat i s’ha demanat que es relaxi aquest requisit.El projecte de pressupost no preveu tampoc els ajuts extraordinaris procedents d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat espanyol o altres fons europeus, que estan pendents de rebre. “Aquestes aportacions, que esperem que arribin, si és així seran incorporades amb les corresponents modificacions de pressupost necessàries. No hem volgut fer un pressupost inicial irreal en base uns ingressos que ara mateix no tenim. És un pressupost realista i dinàmic, que no està tancat definitivament que ens empeny a fer tot el possible perquè aquests ajuts es materialitzin al més aviat possible”, ha afirmat Pifarré.Per la seva banda, la segona tinent d’alcalde i portaveu del govern, Jordina Freixanet, ha destacat que el context econòmic i financer complicat, pels efectes de la pandèmia, ha condicionat l’elaboració d’aquest pressupost, que prioritzarà allò que ara és més necessari. “Hem de posar el focus i l’èmfasi en les prioritats que ens demana la ciutadania. Són moltes les persones, famílies i empreses que pateixen una situació de crisi i que malauradament no veuen el final. Per tant hem de fer un pressupost que apunti a la recuperació, al final de la crisi, i que posi de veritat els fonaments perquè aquells que més ho pateixen surtin més ben parats d’aquesta crisi”, ha declarat.Els ingressos s'incrementen en 2,9 milions d’euros respecte al 2020 (1,78%). S’incrementa la participació en els ingressos de l’Estat en un 2,7%, com preveu la proposta de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat, i l’IBI per l’aplicació de l’IPC i la previsió del recàrrec dels pisos desocupats.En canvi, les plusvàlues i l’ICIO, s’han pressupostat amb decrements en la línia de la baixada registrada aquest any, i la previsió d’una disminució de l’activitat econòmica encara durant el primer semestre, tot esperant que es reactivi durant el segon. Quant a les taxes, hi ha un petit increment de l’1,5%.En el capítol 4, de transferències d’altres administracions, es preveu un increment d’un 5,31% procedent de l’increment del Fons de Cooperació Municipal de l’Estat i del Fons de Cooperació de la Generalitat, que encara s’ha de concretar, però que es quantifica de moment en 650.000 €. També es preveu una millora del contracte programa amb el Departament de Treball i Afers Socials, que enguany ja ha tingut una addenda de 450.000 euros que es preveu mantenir, i l'aportació de la Generalitat a les escoles bressol que passa de 900 euros per plaça a 1.400 euros.Es preveu una despesa total inferior a la de l’any 2020, però els comptes municipals faran un esforç en l’àmbit de la despesa corrent, que creix en 2,46 milions d’euros (+3,85%) per tal de fer front a les despeses relacionades amb la Covid-19, com són l’increment de la neteja de les escoles i l’ús d’equips de protecció, a més d’altres projectes.També s’incorporen altres projectes nous i es fa un ajust dels serveis i subvencions que dona l’Ajuntament.Les principals inversions que s’abordaran prioritzaran els àmbits de la promoció econòmica, la digitalització –per optimitzar els recursos i facilitar els tràmits i la comunicació a la ciutadania– la seguretat i el manteniment. Així, per una banda es posa fil a l’agulla amb el projecte INNO4AGRO, amb la rehabilitació de l’edifici de Capitania d’Artilleria aprovada fa uns dies; la compra de material informàtic com ordinadors portàtils, punts WIFI, i PDAs per als agents de la Policia Local; la implantació de les càmeres de seguretat de l’Horta; la renovació del parc mòbil de la Guàrdia Urbana, que està envellit; i la millora del manteniment de la via pública.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor