Contraatac de Lidl: acusa Thermomix de mentir amb la denúncia de plagi

Segona jornada del judici de la Thermomix. Els advocats de Lidl han acusat els de l'empresa Vorwerk, que té la patent del popular robot de cuina, d'"enganyar" la gent amb l'acusació de plagi que ha acabat davant dels tribunals. Vorwerk creu que Lidl ha violat la seva patent amb la comercialització del seu robot de cuina, anomenat Monsieur Cuisine Connect. L'advocat de Lidl ha assegurat que els dos robots de cuina són "essencialment diferents" i que en cap cas s'està vulnerant la patent de la Thermomix. El judici es fa al jutjat mercantil 5 de Barcelona.La companyia Vorwerk sosté que encara que algunes característiques no constin en la patent de la Thermomix, "hi són de manera explícita" i és per això que acusat Lidl de plagi. De fet, l'empresa reclama als supermercats el 10% de les vendes del seu robot de cuina, que costa uns 360 euros i és molt més barat que la Thermomix. Lidl, per contra, creu que no hi ha cap vulneració de patent i no procedeix haver de pagar cap indemnització.Segons ha recollit TV3, els perits de Lidl han intentat demostrar avui que la seva màquina és diferent malgrat que algunes característiques puguin ser similars a les d'altres robots de cuina. Vorwerk fa referència específicament al segellat de la tapa quan la màquina funciona, un mecanisme que impedeix que s'obri mentre les fulles estan girant. Lidl nega que la seva màquina tingui aquesta característica i precisa que la tapa es pot obrir quan està desactiva i els ganivets giren per inèrcia.

