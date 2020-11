Sàmper diu que Interior treballa per rebaixar les acusacions en cas d'aldarulls

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat aquest dimecres que el seu departament treballa per rebaixar les acusacions en casos en què la Generalitat és acusació particular. Sàmper ho ha dit en una compareixença al Parlament interpel·lat sobre el cas d'Adrian Sas i altres casos de "dissidència política" -en paraules de l'oposició- en què la Generalitat és acusació particular i en demana penes de presó.Segons ha explicat, les "grans" acusacions que s'han fet han estat per delicte d'atemptat a l'autoritat i desobediència. És per això, que es vol intentar descarregar de "càrrega punitiva" les causes i reduir-ho a un delicte de lesions i portar-ho al terreny del rescabalament de la responsabilitat civil derivada de les lesions."Això, que avui ha tingut el vistiplau jurídic, és molt probable que puguem explicar-ho en una o dues setmanes", ha dit. Sàmper ha recordat als grups que la Generalitat té l'obligació de posar els seus serveis jurídics a disposició dels funcionaris, com ara mossos, si han patit lesions durant una manifestació o aldarulls. Ara bé, el departament treballa ara per fer una reducció punitiva de l'acusació."Feia molt mal a l'ètica i a la moralitat veure que hi ha hagut acusacions per part de lletrats de la Generalitat superiors a les de la fiscalia", ha apuntat, admetent que té "molt poca coherència".Amb tot, també ha advertit que el que ara preocupa a "un sector" del Parlament perquè té relació amb protestes del món independentista pot servir més endavant en cas d'acusació contra un manifestant d'extrema dreta que en el decurs d'una manifestació s'enfronti a un mosso, per exemple. "El mateix criteri que estem treballant també es podrà aplicar respecte de perjudicats en manifestacions com les de fa dos divendres", ha conclòs.Precisament aquest dimecres JxCat, ERC, comuns i la CUP han instat el Govern a retirar-se del cas d'Adrian Sas, un jove investigat pels aldarulls l'1-O de 2018.A banda de les acusacions, Sàmper també s'ha referit a una altra qüestió plantejada per la CUP durant la seva compareixença a la comissió d'Interior del Parlament. Es tracta del presumpte cas d'espionatge dels Mossos d'Esquadra a diverses organitzacions publicada per La Directa i que afectaria directament la formació anticapitalista.Segons ha dit el conseller d'Interior, s'ha obert una investigació interna per veure si hi ha qualsevol indici del que recull La Directa. Si no és té clar que sigui cert, ha afegit, qui ho acabarà investigant serà la fiscalia.

