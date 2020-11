El cadàver rescatat davant la costa de Castelló correspon a un ocupant de l'avioneta de l'aeroclub de Reus

El cadàver rescatat al mar este dimecres al matí per una embarcació de pesca de Castelló correspon a un dels dos ocupants de l'avioneta de l'Aeroclub de Reus que va caure al Mediterrani, dimarts passat, quan feia el trajecte entre Eivissa i la capital del Baix Camp.Segons ha pogut confirmar l'ACN, es tracta de Marc Francesch, de 42 anys, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Tarragona i president de Junts per Catalunya a Torredembarra.D'altra banda, es treballa amb la hipòtesi que l'altre ocupant de l'avioneta, un agent dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Cambrils de 35 anys, es trobi entre les restes de l'aeronau que dilluns es van localitzar a uns 110 metres de profunditat.Es preveu que esta mateixa setmana es porti a terme l'operació per poder recuperar l'aparell sinistrat del fons marí.

