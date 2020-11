Puigneró descarta presentar-se a les primàries per ser cap de llista de Junts

Jordi Puigneró no optarà a ser cap de llista de Junts per Catalunya el 14 de febrer. El conseller de Polítiques Digitals ho ha descartat malgrat que sectors del partit li havien demanat que encapçalés una opció "transversal" i que agrupés totes les sensibilitats fent compatible el compromís amb l'1-O i la gestió del Govern. Puigneró era el més ben vist per Carles Puigdemont i per pesos pesants de la direcció com ara Jordi Sànchez, però ha preferit reservar-se.Segons que ha pogut saberel conseller ha descartat competir amb Laura Borràs i Damià Calvet, que han formalitzat aquest dimecres les seves candidatures per les primàries de finals de novembre i aspiren a presidir la Generalitat. Un i altre, però, van manifestar que les retirarien si finalment Carles Puigdemont, que hauria de decidir aquest dimecres què fa, s'acaba presentant. Si Puigdemont no es presenta, Laura Borràs parteix com a favorita a les primàries pel cap de llista.Si Puigdemont és candidat i no pot ser elegit president, com ja va passar a l'anterior legislatura, s'obrirà un debat pel candidat efectiu i aquí sí que Puigneró, com també Borràs, Calvet o fins i tot Ramon Tremosa, tindria opcions. Ara en tot cas caldrà veure si Puigneró es presenta a les primàries de mitjans de desembre per escollir els candidats entre la segona i la vuitena posició de la llista per Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor