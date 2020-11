Desarticulen una banda que sacrificava animals per fer rituals de santeria a Badalona

La Guàrdia Urbana de Badalona va aturar in extremis el passat 23 d'octubre el sacrifici de tretze animals que una banda utilitzava per a rituals de santeria. El grup utilitzava un domicili particular del barri de Canyadó com a seu per als seus rituals.Segons l'ONG AnimaNaturalis, que va posar el cas en coneixement de la policia, es sacrificaven "desenes d'animals cada setmana des de fa cinc anys". Els animals decomissats en aquesta operació eren un gall, nou gallines i tres guatlles.AnimaNaturalis es personarà com a acusació popular a la causa per demanar la pena més alta, que podria ser de sis a divuit mesos de presó per maltractament animal i per sacrificar animals de manera irregular.

