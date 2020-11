Les incerteses de la vacuna contra la Covid-19

va ser una bona notícia per iniciar la setmana. Els resultats provisionals positius són la primera evidència convincent en una ronda final de la fase III en assajos clínics en humans en el llarg camí per a fer una vacuna , d’això no hi ha dubte. I és també un bon auguri per a les altres vacunes COVID-19 que es troben en desenvolupament., segons la comunitat científica deixa preguntes per respondre , per la qual cosa es recomana cautela. El comunicat és una primícia en premsa, no una publicació científica on es donaríen més dades del mètode d’estudi., per dos científics experts en càncer i d’origen turc. Un cop van tenir èxit en les primeres proves, per assumir els assajos clínics i el desenvolupament, es van associar a la gran empresa farmacèutica Pfizer, que té base a Nova York.—la molècula a què es tradueixen les instruccions del DNA— per a que les cèl·lules humanes produeixin la proteïna de l’espina del coronavirus. Un cop les cèl·lules n’incorporin l’estructura, el sistema immunològic hauria de reconèixer el SARS-CoV-2 i evitar la Covid-19.. En l’assaig clínic en fase III exposat s’ha estudiat si més de quaranta-tres mil cinc-centes persones s’infectaven o mostraven símptomes de COVID-19; una part del grup va rebre un placebo, com s’ha de fer en aquesta mena d’estudis.. Això fa, segons el comunicat de premsa, que l’efectivitat de la vacuna sigui superior al noranta per cent després de la segona dosi, tres setmanes més tard de rebre’n la primera. Però no s’indica quants d'aquests casos pertanyien al grup que va rebre el placebo o al que va rebre la vacuna., per això les estimacions d'eficàcia inicials podrien canviar. Tot i això, tot sembla indicar que les estimacions es poden mantenir molt per sobre del 50%, el llindar que ha marcat l'Administració de Drogues i Aliments (FDA) dels Estats Units per acceptar una vacuna d’emergència en la lluita contra la SARS-CoV-19, després d’un seguiment mínim de dos mesos., cosa que sabria si s’haguessin publicat casos d’aquestes característiques en el grup que ha rebut el placebo. Com tampoc no se sap si la vacuna pot evitar que les persones que no mostren símptomes (o els tenen lleus) propaguen el coronavirus. Si bloquegés la transmissió podria accelerar la fi de la pandèmia.especialment si discrimina per edat o per grup de població. I, per descomptat, quant durarà l'eficàcia; encara manca perspectiva per veure si es mantenen els anticossos tres o sis mesos després de la inoculació. Per ara, la comunitat científica tampoc no espera vacunes que protegeixin cinc anys.. Segons l'OMS, en l’actualitat n’hi ha deu que han passat les primeres proves de seguretat; quaranta-set en fase d’experimentació clínica, i altres cent cinquanta-cinc en fase preclínica. Entre elles hi ha la que desenvolupa Moderna Therapeutics, una empresa de biotecnologia de Cambridge, Massachusetts; la de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units, a Bethesda, Maryland; la d’AstraZeneca, a la Universitat d’Òxford, al Regne Unit, i Sinovac, a la Xina., atès que la vacuna és d’àcid nucleic —una molècula molt làbil. Això fa la logística més complexa, però no impossible. Per tot plegat, hi ha esperança. Ara bé, fins que no arribin les vacunes per a la gran major part de la societat, no ens en confiem, que les dades són dures. Seguim mantenint les precaucions de les tres “m”: mans, mascareta i metres de distància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor