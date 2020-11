Noves discrepàncies al Govern, ara per les restriccions a bars i restaurants

El @govern comunica les decisions adoptades després de consensuar-les en el si del consell executiu i havent-ne avaluat l'impacte sanitari, econòmic i social. Obrir debats a través dels mitjans sobre què farà o deixarà de fer el @govern només genera confusió. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) November 11, 2020

Divergència de postures entre consellers a escasses hores de la reunió en què es decidirà si es mantenen o es flexibilitzen les restriccions a sectors econòmics com el de l'hostaleria. La voluntat de Salut és mantenir uns dies més les mesures per mantenir la tendència a la baixa dels contagis de coronavirus, però està topant amb resistències dins del mateix Govern.L'endemà que el sector de la restauració reclamés una reobertura dels bars i restaurants, el Departament d'Empresa ha proposat un aixecament progressiu de restriccions que permeti des d'aquest cap de setmana obrir al 50% les terrasses dels locals de restauració, només de 13 a 16 hores , per servir dinars. La idea ha estat rebuda com una "proposta de fireta" pel Gremi de Restauració, que exigeix una reobertura durant tot el dia, al 50% a l'interior del local i al 100% a la terrassa.La conselleria que encapçala Ramon Tremosa també proposa que els comerços de béns no essencials puguin obrir tota la superfície de venda amb un aforament del 30%. Pel que fa als centres comercials, Empresa demana que puguin reobrir, també amb tot l'espai disponible i amb un aforament del 30%.La resposta de la part del Govern que controla ERC ha arribat per mitjà d'un fil de tuits de Pere Aragonès. El vicepresident amb funcions de president assegura que la voluntat de l'Executiu és "aixecar les restriccions quan sigui possible", però no "prendre les decisions precipitadament"."El govern prendrà sempre les resolucions en els òrgans pertinents després de veure i escoltar tots els experts i els escenaris d'incidència de la pandèmia per a les properes setmanes, sempre seguint criteris sanitaris", assenyala. En una crítica a Tremosa sense mencionar-lo, deixa anar que "obrir debats a través dels mitjans sobre què farà o deixarà de fer el Govern només genera confusió".En la mateixa línia, des de la Conselleria de Salut es neguen a entrar en especulacions i asseguren que el Departament treballa als espais pertinents, com ara les reunions del Govern i del Procicat. El departament que encapçala Alba Vergès ha manifestat en els darrers dies la postura partidària de prorrogar les restriccions.Els barems que es va marcar el departament per flexibilitzar les mesures són una taxa de reproducció del virus de 0,8; menys de 300 pacients de Covid-19 ingressats a l'UCI i un màxim d'un miler de contagis diaris. Només el primer dels llindars s'ha traspassat a hores d'ara.En aquest sentit, Marc Ramentol, secretari de Salut, va afirmar dilluns que s'espera assolir aquesta setmana el pic de la pressió assistencial , i per això el departament proposarà la pròrroga durant 15 dies de les mesures actuals; que inclouen la limitació de l'activitat de la restauració a les comandes per a emportar, a més del tancament de cinemes, teatres, centres esportius i centres d'estètica.No és el primer cop que Empresa fa públiques discrepàncies amb Salut. El dia que el Govern va decretar el toc de queda des de les deu, Tremosa va apostar per reobrir bars i restaurants durant el dia , una proposta que també havia posat sobre la taula el conseller d'Interior, Miquel Samper. La idea no va reeixir.

