Lorenzo Milá, positiu per coronavirus després de la cobertura de les eleccions dels EUA

Casi la mitad de los republicanos y de los demócratas consideran inaceptables las ideas del partido rival@lorenzomila y @cfranganillo hablan de estas elecciones tan polarizadas desde Washington#NocheAmericanaRTVE #Elections2020

📺https://t.co/dc7py4qJlw pic.twitter.com/yDpzQU4Mrj — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 3, 2020

El periodista i presentador de RTVE, Lorenzo Milá, ha donat positiu per coronavirus després de la massiva cobertura de la televisió pública espanyola sobre les eleccions dels Estats Units. La cadena va enviar una vintena de persones per a fer un seguiment exhaustiu de la lluita electoral entre Donald Trump i Joe Biden, amb la posterior victòria del demòcrata. Entre aquestes dues desenes de persones hi havia Milá i el també presentador Carlos Franganillo, qui està en quarantena per ser un contacte estret de Milá.Segons expliquen diversos mitjans locals de Madrid, Milá va donar positiu en Covid-19 a través d'una PCR en torna del viatge dels Estats Units. La programació de la cadena pública no es veurà afectada pero Franganillo no podrà tornar, per ara, al telenotícies de La 2 que ell mateix presentava.Milá va ser corresponsal de la RTVE entre 2003 i 2004, per després tornar a Washington -també en la corresponsalia de la cadena pública- del 2009 al 2014. En aquell període va compartir estada nord-americana amb Antoni Bassas, qui feia la mateixa tasca però per a TV3. Els dos van aparèixer al programa El Convidat d'Albert Om.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor