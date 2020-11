La pandèmia dispara l'interès del consumidor pel producte de proximitat

Altres notícies que et poden interessar

La Covid-19 ha augmentat la preferència per als productes locals, les botigues de proximitat i els aliments duradors, i també ha fet que els consumidors siguin més sensibles amb el preu. També s'ha notat un increment de la freqüència a l'hora d'anar a comprar, de la despesa en la compra i una tendència a un major emmagatzematge d'aliments.El consum alimentari s'ha mantingut relativament estable tot i que ha crescut lleugerament en productes com ara la fruita i les verdures. D'altra banda, també s'ha reduït el malbaratament d'aliments, especialment d'aquests dos productes.Així es desprèn de l'estudi sobre l'impacte de la Covid-19 en els hàbits alimentaris encarregat pel Departament d'Agricultura i que ha realitzat el CREDA-UPC-IRTA.L'estudi ha permès identificar canvis en les formes de compra, consum, dieta i malbaratament d'aliments com a conseqüència de la crisi sanitària, que en molts casos han vingut per quedar-se, segons ha assenyat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, durant la presentació del treball. Els resultats s'han obtingut a partir de 1.200 enquestes efectuades entre els mesos de maig i juny, 500 de les quals a consumidors catalans, i la resta d'altres territoris de l'Estat.Entre els canvis d'hàbits detectats, destaquen que un 19,6% dels catalans (18,5% a resta de l'Estat) ha augmentat bastant o molt el seu interès pel producte local. Així mateix, un 5,3% dels catalans (4,80% a resta de l'Estat) ha disminuït la compra d'aliments en hipermercats i supermercats, mentre un 4,8% han augmentat la compra a les botigues d'aliments de barri per "evitar les aglomeracions en les grans superfícies i fer costat als petits comerços locals", segons ha assenyalat el director del CEDA-UPC-IRTA, José María Gil.Altrament, un 20% dels catalans ha reduït la seva freqüència de compra d'aliment, un 23% a resta de l'Estat. Per reduir el contacte amb la gent, un 77,50% dels consumidors fan la compra una vegada a la setmana o menys, mentre abans de la pandèmia eren el 57,10%.L'estudi també posa de relleu que un 23% dels catalans (19,8% a resta de l'Estat) ha augmentat bastant o molt la seva despesa en la compra d'aliments amb la Covid-19, mentre un 16,6% (16,1% a l'Estat) ha augmentat bastant o molt l'emmagatzematge d'aliments en les seves llars. El treball també ha constatat que el consumidor és ara més sensible amb el preu dels aliments.Pel que fa a la dieta, tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol el consum dels diferents aliments s'ha mantingut relativament estable durant la Covid-19, amb alguns increments lleugers en alguns aliments com ara la fruita i les verdures, el consum de les quals ha crescut un 19%.

