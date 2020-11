Tremosa i alcaldes del PSC proposen reobrir aquesta setmana bars i restaurants

Considerem que això que s'està plantejant no és més que una proposta de fireta, insuficient en l'actual context d'emergència econòmica. És una presa de pèl. Exigim a @govern @perearagones @salutcat @albaverges @empresacat @ramontremosa reobrir restauració aquest cap de setmana https://t.co/XJPfz3gayY pic.twitter.com/0ZKqPIM1Gx — Gremi de Restauració (@RestauracioBCN) November 11, 2020

El Departament d'Empresa, encapçalat per Ramon Tremosa, ha plantejat una desescalada de les restriccions per fases amb diversos nivells, amb colors similars al d'un semàfor. Aquesta proposta permetria reobrir aviat les terrasses al 50% per oferir dinars entre les 13 hores i les 16 hores, segons ElNacional i ACN. La mesura ha estat rebuda amb escepticisme per Salut, que ha proposat prorrogar les restriccions que acaben aquest divendres.El pla de Tremosa, inspirat en el d'altres països europeus com el d'Irlanda, situa el moment actual de la pandèmia en un nivell 4 de color vermell, i preveu els diversos escenaris per a la restauració, el comerç, les grans superfícies, els mercats ambulants o els serveis de contacte com l'estètica, reduint les restriccions a mesura que la situació epidemiològica millora. La proposta d'Empresa és que aquest divendres es passi a fase 3b, de color taronja fort.El semàfor plantejat per Empresa també vol eliminar la limitació a 800 metres quadrats de l'espai obert dels comerços de béns no essencials, si bé mantenint un aforament del 30%. També es proposa que els centres comercials puguin reobrir amb tot l'espai disponible i amb un aforament del 30%. Pel que fa als centres d'estètica, es planteja que puguin reobrir amb cita prèvia i una sola persona per cada prestador del servei.La resposta del sector no s'ha fet esperar. El Gremi de Restauració de Barcelona ha qualificat la idea del Departament com una "proposta de fireta" i ha reiterat la proposta presentada aquest dimarts per xefs i grans empreses de restauració. Demanen reobrir fins les onze del vespre al 50% d'aforament en interiors i al 100% d'aforament a les terrasses.Una altra veu s'ha sumat al debat, la de 17 alcaldes socialistes de ciutats metropolitanes de Barcelona que reclamen en una carta al Govern la reobertura de bars i restaurants. Els edils, entre els quals hi ha Núria Marín, alcaldessa de L'Hospitalet, expressen la seva preocupació per la "situació dramàtica dels treballadors" del sector de la restauració. La missiva no ha rebut resposta del destinatari, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, segons els alcaldes.

