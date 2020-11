De sanitaris i jubilats fins als joves: aquest serà l'ordre de vacunació contra la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Les notícies positives sobre els progressos en el desenvolupament de vacunes contra el coronavirus han accelerat les gestions de les administracions per adquirir-les i preparar la campanya de vacunació que freni definitivament la pandèmia.La vacuna és la clau per a la recuperació de la nova normalitat. És per això que la Comissió Europea s'ha afanyat a aprovar la compra anticipada de 300 milions de dosis de la vacuna de Pfizer i Biontech , que segons els seus desenvolupadors ha aconseguit una eficàcia superior al 90%.Dos dies després de l'anunci de Pfizer i Biontech, Rússia ha assegurat que la seva vacuna és efectiva en el 92% dels casos, mentre la d'Oxford també es troba en la recta final dels assajos i els primers resultats indiquen que ofereix "eficàcia i seguretat".Amb tot, les dosis s'aniran fabricant progressivament, pel que caldrà establir categories a l'hora de rebre la vacuna, començant pels que més ho necessiten. Així, Brussel·les recomana fa setmanes als estats membre de la Unió Europea que vacunin primer els sanitaris i els majors de 65 anys. Tot i això, la decisió està en mans dels governs europeus.En el cas del govern espanyol, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que 10 milions d'espanyols rebran la vacuna a principis del 2021 i "si tot va molt molt bé" es començaria a finals del 2020. A l'Estat es preveu seguir les indicacions europees -de fet s'està treballant en seguir una estratègia conjunta- i començar per sanitaris i majors de 65 anys, especialment els que estan en residències.El segon grup que rebria la vacuna seria el de persones en risc pel seu estat de salut, treballadors essencials fora del sector sanitari, treballadors que no poden mantenir distàncies de seguretat o grups socioeconòmics vulnerables. La vacunació es completaria en una tercera fase en joves, als quals els podria arribar el torn el 2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor