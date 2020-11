Europa aprova la compra anticipada de 300 milions de dosis de la vacuna de Pfizer

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea ha aprovat el contracte amb Pfizer i Biontech per comprar anticipadament 300 milions de dosis de la vacuna que servirien per cobrir uns 150 milions de ciutadans, ja que la vacuna requereix dues dosis.La llum verda arriba dos dies després de l'anunci de les farmacèutiques sobre l'efectivitat del 90% de la seva vacuna. Si bé en els últims mesos Brussel·les ha firmat contractes amb AstraZeneca, Sanofi i Johnson&Johnson, encara estava pendent de signar el contracte amb les dues farmacèutiques que han aconseguit anunciar abans resultats positius de la vacuna.El contracte sobre la taula preveu la compra inicial de 200 milions de dosis en nom de tots els estats membres de la UE i l'opció de sol·licitar-ne fins a 100 milions més, un cop s'hagi demostrat que la vacuna és segura i eficaç contra la Covid-19.Pfizer i Biontech esperen demostrar la seguretat de la vacuna durant la tercera setmana de novembre. Si constaten que no té riscos per la salut, llavors demanaran l'autorització dels reguladors per comercialitzar la vacuna de manera urgent. Els assajos de la fase 3, què és el pas previ a demanar l'homologació, han implicat a més de 43.000 persones.

