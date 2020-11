VÍDEO L'enorme bandera espanyola que il·luminarà Madrid aquest Nadal

El Ayuntamiento de Madrid se acaba de gastar en plena pandemia 3,17M€ en la iluminación de Navidad y ha colocado una bandera gigante de España de 15m con luces LED en la Castellana. Mientras en el Hospital Infanta Sofía de Madrid hay 16 camas UCI cerradaspic.twitter.com/EMayzAtcXl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 11, 2020

Alguién puede explicarme qué tiene que ver la bandera de España con la Navidad?#FelizMiercoles#ULTIMAHORA pic.twitter.com/fgvJDLLeH1 — La lucha sigue... 💚 (@Luchar_y_luchar) November 11, 2020

L'Ajuntament de Madrid ha desplegat una enorme bandera espanyola de llums LED de més d'un quilómetre de llargada com a il·luminació per aquest Nadal. En total, costarà 3,17 milions d'euros en plena pandèmia, el qual ha provocat una gran quantitat de queixes a les xarxes socials, ja que Madrid registra el major nombre de casos per Covid-19.Des de comentaris com "Què té a veure això amb el Nadal?" fins a altres criticant que els diners s'hagin destinat a això en comptes de a sanitaris.Tot i que encara no s'ha encés, ja s'han començat a fer les proves d'il·luminació amb aquesta bandera a l'eix Prado-Recoletos i a sobre el pont Juan Bravo de La Castellana.

