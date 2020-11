El govern espanyol rebaixarà l'IVA de les mascaretes al 4% i el preu de venda

Altres notícies que et poden interessar

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que el govern espanyol rebaixarà l'IVA de les mascaretes del 21% al 4% i que vetllarà perquè aquesta rebaixa es tradueixi en una disminució del preu de venda. Així ho ha anunciat la ministra en l'arrencada del debat de votació de les esmenes a la totalitat als pressupostos que han presentat fins a set grups al Congrés, entre ells el PP, Vox, JxCat i la CUP.Montero ha detallat que la rebaixa de l'IVA s'aprovarà en la reunió del consell de ministres del dimarts de la setmana que ve i que la Moncloa estarà "vigilant" perquè l'abaixada de l'impost serveixi per abaratir el cost de les mascaretes i no perquè les empreses augmentin el seu benefici empresarial. De fet, ha explicat també que demà s'aprovarà una disminució del preu màxim de venda al públic de les mascaretes, fixat en aquests moments en 96 cèntims.Entremig de crítiques públiques de l'oposició a l'hemicicle, Montero ha argumentat que si no s'ha fet fins ara una rebaixa de l'IVA és perquè han esperat a tenir la confirmació de què la Comissió Europea no sancionarà Espanya per incomplir una directiva comunitària. Aquesta normativa estableix que no es pot aplicar un IVA reduït a aquest producte. "Hem esperat a tenir garanties per escrit", ha argumentat la ministra, que ha defensat que el govern és "sensible, escolta i és responsable".Montero ha arrencat la seva intervenció al Congrés titllant d'"irresponsabilitat" els partits que estan disposats a vetar els pressupostos amb la presentació d'una esmena a la totalitat en plena crisi sanitària, social i econòmica. La ministra ha insistit que la ciutadania espera "certeses" per part de la política i que aquests pressupostos "són de país" i suposen una "imperiosa necessitat" per poder afrontar la situació d'urgència i vehicular els fons europeus.

