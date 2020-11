El Suprem arxiva la causa penal contra Puigdemont per la gestió d'Aigües de Girona

El Tribunal Suprem ha arxivat la causa penal contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per la gestió d'Aigües de Girona quan era alcalde del municipi entre el 2013 i el 2014. L'alt tribunal no veu delicte en l'aprovació d'una transferència de fons del cànon municipal de l'aigua al pagament de part d'una col·lecció d'art per a l'ajuntament.Els magistrats conclouen que l'operació va ser una infracció administrativa, a valorar per la jurisdicció corresponent, però no una infracció penal. El Suprem va rebre el març del 2020 una exposició raonada del jutjat d'instrucció número 2 de Girona que considerava que hi havia indicis dels delictes de prevaricació, frau a l'administració i falsedat documental per part de Puigdemont.A l'expresident se li atribuïa haver subscrit acords de compravenda d'una col·lecció d'art per a l'Ajuntament, i se'l responsabilitzava d'haver emès un vot de qualitat que va determinar que el Consistori pagués la primera part del preu, un milió d'euros, a través d'una transferència de fons destinats als contractes de concessió de la gestió del cànon de l'aigua.

