Rússia assegura que la seva vacuna té un 92% d'eficàcia

Rússia ha anunciat aquest dimecres que la seva vacuna contra el coronavirus té un 92% d'efectivitat. Així es desprèn dels primers resultats de les proves publicades pel Centre Gamaleya i el Fons d'Inversions Directes de Rússia.Així, els desenvolupadors de la vacuna asseguren que "les primeres anàlisis de dades provisionals de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19 durant la tercera fase d'assajos clínics han demostrat una eficàcia del 92%".La vacuna russa s'administra en dues dosis, separades per 21 dies, amb un mecanisme similar a d'altres com la d'Oxford. Segons els seus creadors, genera fins a dos anys d'immunitat i consta de dos components: el primer es basa en l'adenovirus humà tipus 26 i el segon, en l'adenovirus humà recombinant tipus 5.L'anunci rus arriba tot just dos dies després que Pfizer i Biontech fessin públic que la seva vacuna té una eficàcia de més del 90% que esperen demostrar a finals d'aquest mateix mes de novembre.

