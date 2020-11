L'Open Arms rescata 88 persones al Mediterrani Central

Quadern de bitàcola des de l'Open Arms

Un punt blanc en mig del blau del Mediterrani. Una diminuta taca que, així com s'hi anava apropant l'Open Arms, prenia la forma de la fam, la por i el fred. A darrera hora de la tarda d'aquest dimarts la tripulació ha realitzat el primer rescat de la nova missió al Mediterrani Central: 88 persones a la deriva han estat recollides per l'ONG i pujades a bord de la nau.Des del migdia del mateix dia que la nau estava seguint un avís d'auxili en aquella zona. "Hem estat de sort", comentava un membre de l'equip mentre s'apropaven a la pastera plena de gent. Sabien que també n'hi havia una altra que s'havia mig enfonsat, amb gent a l'aigua i 13 morts. Però, per "sort", l'equip de l'Open Arms ha pogut trobar aquesta on tothom estava en bon estat.